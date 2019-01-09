Жителей Тобольска возмутил рост цен на хлеб, бензин и проезд на автобусе

С нового года цена на проезд в общественном транспорте города составила 21 рубль. Стоимость хлеба от 30 до 39 рублей. Стоимость 1 литра бензина 95 увеличилась с 45,15 до 45.92 и это только начало года, яйца – 75-80 рублей за десяток.
В комментариях жители Тобольска связывают подорожание продуктов и услуг с повышением НДС с 18 до 20%, и желанием чиновников «повысить себе зарплаты».
Ну это нормально пора депутатам з/п поднимать, а не то обеднеют с таких цен, прокомментировал ситуацию один из подписчиков тобольского паблика.
Между тем часть пользователей считает, что постепенно нужно пересаживаться на велосипеды и ходить пешком. Данная привычка, помимо экономии средств, должна повысить здоровье.