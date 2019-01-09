В Тюменский зоопарк привезли КАМАЗ ёлок. Больше новогодних деревьев им не требуется

На данный момент заведующая зоопарка сообщила, что в организацию привезли КАМАЗ ёлок. Больше потребности в деревьях нет. Отсутствует информация от фермеров Тюменского района в потребности древесины, поэтому сбора от «Круговорота» не будет. Между тем экологи сообщают, что жители Тюмени могут самостоятельно утилизировать дерево в качестве растопки печей или в качестве подвязок для газоотводов.
В прошлом году подобный сбор был организован 20 января в Заречном микрорайоне. Однако большинство новогодних деревьев находят свое последнее пристанище во дворах, подъездах и на мусорных свалках. Еловая хвоя – идеальное лакомство для верблюдов, слонов, а хвойные стволы идеально подходят тиграм, медведям и другим обитателям зоопарка.