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В Тюменский зоопарк привезли КАМАЗ ёлок. Больше новогодних деревьев им не требуется

9 января 2019, 13:05
Фото: flickr.com
В тюменских СМИ и соцсетях распространяют информацию о том, что Тюменский зоопарк принимает ёлки от населения для переработки. Данные сведения не соответствуют истине.
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Тюмень

На данный момент заведующая зоопарка сообщила, что в организацию привезли КАМАЗ ёлок. Больше потребности в деревьях нет. Отсутствует информация от фермеров Тюменского района в потребности древесины, поэтому сбора от «Круговорота» не будет. Между тем экологи сообщают, что жители Тюмени могут самостоятельно утилизировать дерево в качестве растопки печей или в качестве подвязок для газоотводов.

В прошлом году подобный сбор был организован 20 января в Заречном микрорайоне. Однако большинство новогодних деревьев находят свое последнее пристанище во дворах, подъездах и на мусорных свалках. Еловая хвоя – идеальное лакомство для верблюдов, слонов, а хвойные стволы идеально подходят тиграм, медведям и другим обитателям зоопарка.

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#Новости#Елки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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