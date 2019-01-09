В новогодние праздники в Тюменской области зафиксировано 64 пожара

По информации МЧС региона, в этом году горели в основном частные дома и хозпостройки. С ними связанно 43 случая выезда спасателей. При этом основные причины возгорания были связанны с неисправностью электропроводки, нарушениями эксплуатации электрических приборов, печей и неосторожное обращение с огнем.