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В новогодние праздники в Тюменской области зафиксировано 64 пожара

9 января 2019, 11:13
Фото: flickr.com
За первые 8 дней 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 64 пожара, в которых пострадало 2 человека.

По информации МЧС региона, в этом году горели в основном частные дома и хозпостройки. С ними связанно 43 случая выезда спасателей. При этом основные причины возгорания были связанны с неисправностью электропроводки, нарушениями эксплуатации электрических приборов, печей и неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС провели 39 выездов для ликвидации последствий ДТП. Спасатели извлекали пострадавших из автомобилей, смывали топливо с проезжей части. Происшествий в местах массовых мероприятий и новогодних праздников не зарегистрировано.

Стоит отметить, что в прошлом году за время новогодних праздников пожарные 66 раз выезжали на место происшествие. Режим повышенной опасности действует до середины января.

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#Новости#Тюменская область#МЧС#Александр Мязин#Происшествия
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