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Полицейские проехали 130 км на Урале и УАЗе из-за пол-ящика мандаринов

9 января 2019, 11:36
Фото: youtube
В сети появилась видео о недовольстве сотрудников полиции, которые проходили службу в Ингушетии, поездкой на 130 км в полном обмундировании за подарком к Новому году – пол-ящика мандаринов. В МВД прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Представители ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу пояснили, что сотрудники силового ведомства отправились в командировку для получения продовольственного пайка. Сообщается, что в его состав входило «мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки и было выдано несколько кг фруктов».

Между тем омоновцы магасского отряда сообщили, что несколько человек на грузовой машине Урал и легковом бронеавтомобиле УАЗ Патриот проехал 130 км, чтобы получить пол-ящика мандаринов на 52 человека. Полицейских больше всего возмутило уровень расточительности в системе МВД.

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