Полицейские проехали 130 км на Урале и УАЗе из-за пол-ящика мандаринов

Представители ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу пояснили, что сотрудники силового ведомства отправились в командировку для получения продовольственного пайка. Сообщается, что в его состав входило «мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки и было выдано несколько кг фруктов».
Между тем омоновцы магасского отряда сообщили, что несколько человек на грузовой машине Урал и легковом бронеавтомобиле УАЗ Патриот проехал 130 км, чтобы получить пол-ящика мандаринов на 52 человека. Полицейских больше всего возмутило уровень расточительности в системе МВД.