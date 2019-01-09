Полицейские проехали 130 км на Урале и УАЗе из-за пол-ящика мандаринов

Между тем омоновцы магасского отряда сообщили, что несколько человек на грузовой машине Урал и легковом бронеавтомобиле УАЗ Патриот проехал 130 км, чтобы получить пол-ящика мандаринов на 52 человека. Полицейских больше всего возмутило уровень расточительности в системе МВД.