На тюменских остановках появятся вендинговые автоматы и электронные табло

По словам заместителя главы города Тюмени Максима Афанасьева, развитие остановочных комплексов пройдет в Тюмени в рамках проекта «Умный город». Остановки, помимо вышеперечисленного, также будут оборудованы системой «Безопасный город».
Максим Афанасьев также рассказал, что в концепции развития транспортной инфраструктуры приоритет отдается пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Места, где появятся «умные» остановки уже определены, однако их точное месторасположение пока не называется.
В прошлом году была завершена разработка брендбука общественного транспорта, в 2019 году властям областной столице предстоит проработать модель внедрения современных технологий, а также заключить государственно-частное партнерство, чтобы не использования средства бюджета на строительство подобных остановок.