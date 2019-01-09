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На тюменских остановках появятся вендинговые автоматы и электронные табло

9 января 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В 2019 году 150 остановок в Тюмени оснастят вендинговыми автоматами, где можно будет купить закуски и прохладительные напитки, а также электронными табло с расписанием автобусов.
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Тюмень

По словам заместителя главы города Тюмени Максима Афанасьева, развитие остановочных комплексов пройдет в Тюмени в рамках проекта «Умный город». Остановки, помимо вышеперечисленного, также будут оборудованы системой «Безопасный город».

Максим Афанасьев также рассказал, что в концепции развития транспортной инфраструктуры приоритет отдается пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Места, где появятся «умные» остановки уже определены, однако их точное месторасположение пока не называется.

В прошлом году была завершена разработка брендбука общественного транспорта, в 2019 году властям областной столице предстоит проработать модель внедрения современных технологий, а также заключить государственно-частное партнерство, чтобы не использования средства бюджета на строительство подобных остановок.

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#Новости#Остановки#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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