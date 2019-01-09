Из-за жира в Тюмени загорелась пекарня. ЧП произошло ночью 9 января

В ГУ МЧС РФ региона напомнили жителям Тюменской области об опасности бань. При растопке печей за несколько часов её температура достигает 800 градусов, при этом дерево воспламеняется уже при 300 градусах. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть бдительными при розжиге печи и в случае возникновения ЧП незамедлительно обращаться в спасательные службы региона.