Из-за жира в Тюмени загорелась пекарня. ЧП произошло ночью 9 января

По информации тюменских спасателей, сообщение о пожаре поступило на пуль дежурного около 02:00 Огонь распространился на площади 56 квадратных метров. Пострадавших нет.
На ликвидацию пожара прибыли 16 сотрудников МЧС и несколько единиц спецтехники. Огонь удалось быстро потушить. По предварительным данных специалистов, возгорание произошло из-за жировых отложений.
Между тем эксперты проводят разбор завалов. Им предстоит установить точную причину случившегося.
В ГУ МЧС РФ региона напомнили жителям Тюменской области об опасности бань. При растопке печей за несколько часов её температура достигает 800 градусов, при этом дерево воспламеняется уже при 300 градусах. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть бдительными при розжиге печи и в случае возникновения ЧП незамедлительно обращаться в спасательные службы региона.