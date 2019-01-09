Глава тюменских фирм осужден на 6,5 лет за присвоение средств дольщиков на 16 млн руб

Следователи установили, что с сентября 2012 по октябрь 2013 года гендиректор ЗАО «Тюменский строитель» договоры на долевое строительство здания по улице Тихая-Просторная на сумму 219 млн рублей. При этом 16,9 млн им были присвоены, а другая часть средств потрачена на цели не связанные со строительством.
Более того, действия Санникова повлекло банкротство организации и невыполнении своих обязательств.
В налоговую службу Тюменской области не перечислено НДФЛ в сумме 6 000 000 рублей от ЗАО «Тюменский строитель» и более 10 600 000 от ЗАО «Стройимпульс».
В период с 2013 по 2014 год в целях уклонения от выплаты задолженности в ИФНС » Анатолий Санников производил расчёты через другую подконтрольную фирму. Тем самым было сокрыто 6 000 000 рублей.
Суд постановил взыскать с бывшего гендиректора в пользу РФ 6 000 000 рублей и приговорил его к 6,5 годам заключения в колонии общего режима. На его имущество наложен арест.