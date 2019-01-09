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Глава тюменских фирм осужден на 6,5 лет за присвоение средств дольщиков на 16 млн руб

9 января 2019, 13:33
Фото: flickr.com
Центральный районный суд Тюмени посчитал доказанной вину бывшего главы ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО «Стройимпульс» Анатолия Санникова в злоупотреблении, присвоении денежных средств и налоговых преступлениях. Общая сумма ущерба исчисляется 33 млн рублей.

Следователи установили, что с сентября 2012 по октябрь 2013 года гендиректор ЗАО «Тюменский строитель» договоры на долевое строительство здания по улице Тихая-Просторная на сумму 219 млн рублей. При этом 16,9 млн им были присвоены, а другая часть средств потрачена на цели не связанные со строительством.

Более того, действия Санникова повлекло банкротство организации и невыполнении своих обязательств.

В налоговую службу Тюменской области не перечислено НДФЛ в сумме 6 000 000 рублей от ЗАО «Тюменский строитель» и более 10 600 000 от ЗАО «Стройимпульс».

В период с 2013 по 2014 год в целях уклонения от выплаты задолженности в ИФНС » Анатолий Санников производил расчёты через другую подконтрольную фирму. Тем самым было сокрыто 6 000 000 рублей.

Суд постановил взыскать с бывшего гендиректора в пользу РФ 6 000 000 рублей и приговорил его к 6,5 годам заключения в колонии общего режима. На его имущество наложен арест.

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