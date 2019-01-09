Глава тюменских фирм осужден на 6,5 лет за присвоение средств дольщиков на 16 млн руб

Следователи установили, что с сентября 2012 по октябрь 2013 года гендиректор ЗАО «Тюменский строитель» договоры на долевое строительство здания по улице Тихая-Просторная на сумму 219 млн рублей. При этом 16,9 млн им были присвоены, а другая часть средств потрачена на цели не связанные со строительством.