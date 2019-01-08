Тюменцы выманили у фирмы 18 млн рублей и отправились в тюрьму

Следствие обвинило подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается, что в 2014 году им стало известно, что в одной из тюменских фирм пройдёт проверка бухгалтерской отчетности. Директор организации опасался, что налоговики найдут нарушения, из-за которых ему может грозить уголовная ответственность.
Группа лиц предложила «свои услуги» для решения данной ситуации и пообещала прекратить проверку за вознаграждение. Они нагнетали ситуацию и распространяли ложные сведенья убеждая директора, что возбуждено уголовное дело.
С июня 2014 года по август 2015 года злоумышленники получили в общей сложности 18 000 000 рублей. В ходе проверки серьезных нарушений в деятельности компании проверяющие органы не обнаружили.
Представители фирмы обратились в МВД. В 2017 года подозреваемые были задержаны.
Суд постановил приговорить обвиняемых к 3 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще один злоумышленник проведёт в колонии 6 лет.