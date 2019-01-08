Тюменцы выманили у фирмы 18 млн рублей и отправились в тюрьму

Следствие обвинило подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается, что в 2014 году им стало известно, что в одной из тюменских фирм пройдёт проверка бухгалтерской отчетности. Директор организации опасался, что налоговики найдут нарушения, из-за которых ему может грозить уголовная ответственность.