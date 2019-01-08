Три тюменца получили срок за предложение решить проблемы с налоговой за 18 млн рублей

Руководство поддалось на уговоры мошенников. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тюменской области, «фигуранты все время нагнетали ситуацию вокруг проводимой на предприятии проверки, а также сообщали заведомо ложные сведения о якобы начавшемся уголовном преследовании его представителей, при этом убеждая последних в невозможности решения законным путем проблем перед налоговым органом и полицией, а также в осуществлении единственной возможности решения таких проблем, только путем дачи взяток в особо крупном размере».