Три тюменца получили срок за предложение решить проблемы с налоговой за 18 млн рублей

Судебное разбирательство длилось более года с сентября 2017 года. Тюменцев признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что в период с 2014 по 2015 год тюменцы предложили предпринимателям уладить проблемы с налоговой службой перед проверкой предприятия.
Руководство поддалось на уговоры мошенников. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тюменской области, «фигуранты все время нагнетали ситуацию вокруг проводимой на предприятии проверки, а также сообщали заведомо ложные сведения о якобы начавшемся уголовном преследовании его представителей, при этом убеждая последних в невозможности решения законным путем проблем перед налоговым органом и полицией, а также в осуществлении единственной возможности решения таких проблем, только путем дачи взяток в особо крупном размере».
В итоге мошенники получили от предпринимателей 18 млн рублей.
В 2017 году мошенникам было предъявлено обвинение, а 27 декабря 2018 года оглашен приговор. Трем мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 5 лет общего режима и 6 лет строгого режима, говорится в сообщении Управления МВД.