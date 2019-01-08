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Три тюменца получили срок за предложение решить проблемы с налоговой за 18 млн рублей

8 января 2019, 11:44
Фото: pixabay.com
В конце 2018 года Калининский районный суд вынес приговор трем мошенникам, которые предлагали уладить проблемы с налоговой на одном из предприятий города за 18 млн рублей. Но вместо этого получили сроки от 3 до 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области.
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Тюмень

Судебное разбирательство длилось более года с сентября 2017 года. Тюменцев признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в период с 2014 по 2015 год тюменцы предложили предпринимателям уладить проблемы с налоговой службой перед проверкой предприятия.

Руководство поддалось на уговоры мошенников. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тюменской области, «фигуранты все время нагнетали ситуацию вокруг проводимой на предприятии проверки, а также сообщали заведомо ложные сведения о якобы начавшемся уголовном преследовании его представителей, при этом убеждая последних в невозможности решения законным путем проблем перед налоговым органом и полицией, а также в осуществлении единственной возможности решения таких проблем, только путем дачи взяток в особо крупном размере».

В итоге мошенники получили от предпринимателей 18 млн рублей.

В 2017 году мошенникам было предъявлено обвинение, а 27 декабря 2018 года оглашен приговор. Трем мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 5 лет общего режима и 6 лет строгого режима, говорится в сообщении Управления МВД.

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