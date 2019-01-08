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Девушка из Тюмени стала обладательницей «Улыбки Вселенной 2019»

8 января 2019, 10:13
Фото: smileuniverse.online
Девушка из Тюмени стала обладательницей титула «Улыбка Вселенной 2019». Елена получила подарки от партнеров и возможность участия в жюри конкурса на 2020 год. Ей 28 лет.
Сюжет
Тюмень

На 2 и 3 месте представители из Твери и Великобритании.

Данный конкурс проводится между девушками от 23 до 45 лет. Основное жюри оценивает улыбку конкурсанток. В состязании могут принять участие любой представитель различных стран мира. Социальный статус значения не имеют. Конкурс проводится с целью пропаганды мода на улыбку, доброту и бережное отношение к окружающим нас людям. Мероприятие проводится с 2016 года.

При голосовании за конкурсантов используются платные СМС, стоимостью 50 рублей. Подведение итогов прошло 5 января в России.

В ноябре 2018 года тюменка победила в конкурсе «Девушка года Playboy-2018». Её фотографии были размещены в декабрьском номере журнала.

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#Новости#Конкурсы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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