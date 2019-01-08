Девушка из Тюмени стала обладательницей «Улыбки Вселенной 2019»

Данный конкурс проводится между девушками от 23 до 45 лет. Основное жюри оценивает улыбку конкурсанток. В состязании могут принять участие любой представитель различных стран мира. Социальный статус значения не имеют. Конкурс проводится с целью пропаганды мода на улыбку, доброту и бережное отношение к окружающим нас людям. Мероприятие проводится с 2016 года.