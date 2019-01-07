nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец нашел телефон и похитил 74 000 рублей, используя приложение одного из банков

7 января 2019, 10:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени молодой человек 6 января нашел мобильный телефон и решил воспользоваться установленным в нём мобильным приложением одного из банков. Похищено 74 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что смартфон потерял 35-летний житель Увата. Гаджет обнаружил 22-летний тюменец, который решил воспользоваться переводами онлайн. Хозяин телефона обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Сотрудникам МВД удалось быстро отыскать злоумышленника. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы отмечают, что при утере телефона с возможностью совершать онлайн платежи необходимо обратиться в банк и заблокировать данную функцию. Более того, следует заблокировать СИМ-карты для блокировки переводов по номеру мобильного телефона.

Материалы по теме
Бывший бухгалтер тюменской школы похитила более 800 тысяч рублей
#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25