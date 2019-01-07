Тюменец нашел телефон и похитил 74 000 рублей, используя приложение одного из банков

Сообщается, что смартфон потерял 35-летний житель Увата. Гаджет обнаружил 22-летний тюменец, который решил воспользоваться переводами онлайн. Хозяин телефона обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.
Сотрудникам МВД удалось быстро отыскать злоумышленника. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы отмечают, что при утере телефона с возможностью совершать онлайн платежи необходимо обратиться в банк и заблокировать данную функцию. Более того, следует заблокировать СИМ-карты для блокировки переводов по номеру мобильного телефона.