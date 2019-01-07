На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб 1 человек и 6 пострадали

В другом автомобиле, находилась семья из 4 человек. Они ехали по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Сургут. В момент ДТП двое взрослых и один ребенок пострадали. В ГИБДД отмечают, что дети были пристегнуты ремнем безопасности, их травмы опасения не вызывают.