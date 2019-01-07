На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб 1 человек и 6 пострадали

В результате аварии погибла 51-летняя женщина, пассажирка Mitsubishi.. По предварительным данным водитель Toyota пошел на обгон в результате чего произошло ДТП. Ещё 2 человек находившиеся в Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести.
В другом автомобиле, находилась семья из 4 человек. Они ехали по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Сургут. В момент ДТП двое взрослых и один ребенок пострадали. В ГИБДД отмечают, что дети были пристегнуты ремнем безопасности, их травмы опасения не вызывают.
В ГИБДД Тюменской области отмечают, что около 92% людей, погибщих в ДТП на тюменских дорогах не пристёгиваются ремнём безопасности. В 2018 году каждый 20-й юный пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился без удерживающих устройств.
За несколько дней 2019 года 417 водителей привлечены к ответственности за неиспользование ремней безопасности.