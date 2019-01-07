nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб 1 человек и 6 пострадали

7 января 2019, 11:07
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В утренние часы 7 января в Уватском районе произошло ДТП. По информации ГИБДД Тюменской области, около 09:10 столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi.

В результате аварии погибла 51-летняя женщина, пассажирка Mitsubishi.. По предварительным данным водитель Toyota пошел на обгон в результате чего произошло ДТП. Ещё 2 человек находившиеся в Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести.

В другом автомобиле, находилась семья из 4 человек. Они ехали по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Сургут. В момент ДТП двое взрослых и один ребенок пострадали. В ГИБДД отмечают, что дети были пристегнуты ремнем безопасности, их травмы опасения не вызывают.

В ГИБДД Тюменской области отмечают, что около 92% людей, погибщих в ДТП на тюменских дорогах не пристёгиваются ремнём безопасности. В 2018 году каждый 20-й юный пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился без удерживающих устройств.

За несколько дней 2019 года 417 водителей привлечены к ответственности за неиспользование ремней безопасности.

Материалы по теме
Под Тюменью в ДТП погибли 4 человека. Один из водителей был лишен прав на 1,5 года
#Новости#ДТП#Тюменская область#Тюмень — Ханты-Мансийск#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25