В Тюмени сносят здание завода, действовавшего с 1882 года

Считается, что завод был построен купцом первой гильдии И.И. Игнатовым совместно с нижегородским пароходовладельцем И.С. Колчиным. Игнатов в Тюмени был вторым после Гуллета судостроителем.
До 1915 года на верфи было выпущено 115 различных судов из них 49 – пароходы. Здесь они проходили техническое обслуживание и ремонт, а на заводе трудились от 300 до 500 рабочих. При этом в 1908 году верфь обанкротилась, однако продолжала функционировать. С 1915 до 1931 года здание пустовало.
С 11 декабря 1947 года предприятие преобразовано в Тюменский судоремонтный завод. В 1993 году приватизирован.
С 5 января 2019 года здание бывшего Жабынского механического завода разбирают.