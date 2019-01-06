В Тюмени сносят здание завода, действовавшего с 1882 года

До 1915 года на верфи было выпущено 115 различных судов из них 49 – пароходы. Здесь они проходили техническое обслуживание и ремонт, а на заводе трудились от 300 до 500 рабочих. При этом в 1908 году верфь обанкротилась, однако продолжала функционировать. С 1915 до 1931 года здание пустовало.