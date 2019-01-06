nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени сносят здание завода, действовавшего с 1882 года

6 января 2019, 10:34
Фото: ВКонтакте
В Тюмени идет снос здания бывшего Жабынского механического и чугунолитейного завода по улице Судоремонтная 1А. Предприятие начало работу в 1882 году.
Сюжет
Тюмень

Считается, что завод был построен купцом первой гильдии И.И. Игнатовым совместно с нижегородским пароходовладельцем И.С. Колчиным. Игнатов в Тюмени был вторым после Гуллета судостроителем.

До 1915 года на верфи было выпущено 115 различных судов из них 49 – пароходы. Здесь они проходили техническое обслуживание и ремонт, а на заводе трудились от 300 до 500 рабочих. При этом в 1908 году верфь обанкротилась, однако продолжала функционировать. С 1915 до 1931 года здание пустовало.

С 11 декабря 1947 года предприятие преобразовано в Тюменский судоремонтный завод. В 1993 году приватизирован.

С 5 января 2019 года здание бывшего Жабынского механического завода разбирают.

Материалы по теме
7,2 млрд рублей планируется вложить в строительство завода в Тюменской области
#Новости#Производство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25