nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Тюменью в ДТП погибли 4 человека. Один из водителей был лишен прав на 1,5 года

6 января 2019, 10:07
Фото: ЧС Тюмень
Около Тюмени на трассе Курган-Тюмень 6 января утром в 10:45 произошло ДТП в котором погибли 4 человека. При этом один из участников аварии был лишен водительских прав на 1,5 года.

По предварительным данным на 194 км автодороги столкнулись Toyota Corolla и Renault Duster. Сотрудники Госавтоинспекции предполагают, что Toyota выехала на встречную полсу движения, где произошло столкновение с кроссорвером.

В аварии погибли водители двух машин и пассажиры Duster. Выжить удалось только одной пассажирке кроссорвера, которая доставлена в больницу с тяжёлыми травмами.

Сообщается, что ранее водитель Toyota был лишен водительских прав на 18 месяцев в августе прошлого года. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивают беспрепятственное движение по автодороге.

Материалы по теме
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с участием такси в Тюмени 
#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25