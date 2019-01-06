Под Тюменью в ДТП погибли 4 человека. Один из водителей был лишен прав на 1,5 года

Около Тюмени на трассе Курган-Тюмень 6 января утром в 10:45 произошло ДТП в котором погибли 4 человека. При этом один из участников аварии был лишен водительских прав на 1,5 года.

По предварительным данным на 194 км автодороги столкнулись Toyota Corolla и Renault Duster. Сотрудники Госавтоинспекции предполагают, что Toyota выехала на встречную полсу движения, где произошло столкновение с кроссорвером. В аварии погибли водители двух машин и пассажиры Duster. Выжить удалось только одной пассажирке кроссорвера, которая доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Сообщается, что ранее водитель Toyota был лишен водительских прав на 18 месяцев в августе прошлого года. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивают беспрепятственное движение по автодороге. Материалы по теме Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с участием такси в Тюмени