В России снизились рейтинги телепередач и обращения президента России в Новый год

Между тем, эксперты отметили повышенный интерес к шоу «Уральских пельменей» в новогоднюю ночь на СТС. Сергей Исаев поздравил фанатов в Instagram и поблагодарил их за доверие. Его подписчики подтвердили, что не смотрели основные федеральные каналы в новом году «потому что надоели эти огоньки… Одно и то же». Рейтинг обращения президента РФ тоже серьёзно снизился.