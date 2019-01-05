В России снизились рейтинги телепередач и обращения президента России в Новый год

По данным Mediascope, с 22:00 31 декабря по 2:00 1 января телеканал «России 1» смотрели 6,5 млн человек, что на 222 000 меньше, чем годом ранее. Более существенные потери у Первого канала – 556 000.
Между тем, эксперты отметили повышенный интерес к шоу «Уральских пельменей» в новогоднюю ночь на СТС. Сергей Исаев поздравил фанатов в Instagram и поблагодарил их за доверие. Его подписчики подтвердили, что не смотрели основные федеральные каналы в новом году «потому что надоели эти огоньки… Одно и то же». Рейтинг обращения президента РФ тоже серьёзно снизился.
В ВГТРК не стали комментировать падение популярности. На Первом канале рассказали, что цели удержать аудиторию в новогоднюю ночь не ставилось. Отмечается, что большинство аудитории смотрели в эти дни старые советские фильмы и, как следствие, большая часть телезрителей является людьми преклонного возраста.
Общая аудитория телеканалов в конце 2018 года составила 18,4 млн человек. Год назад было 19,1 млн. Ожидается, что в 2019 году основной тренд снижения аудитории продолжится.