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В России снизились рейтинги телепередач и обращения президента России в Новый год

5 января 2019, 11:05
Фото: flickr.com
Специалисты зафиксировали очередное снижение аудитории телеканалов «России 1» и Первого канала в новогоднюю ночь. Телевидение постепенно перестает быть основной медиаплощадкой в России.

По данным Mediascope, с 22:00 31 декабря по 2:00 1 января телеканал «России 1» смотрели 6,5 млн человек, что на 222 000 меньше, чем годом ранее. Более существенные потери у Первого канала – 556 000.

Между тем, эксперты отметили повышенный интерес к шоу «Уральских пельменей» в новогоднюю ночь на СТС. Сергей Исаев поздравил фанатов в Instagram и поблагодарил их за доверие. Его подписчики подтвердили, что не смотрели основные федеральные каналы в новом году «потому что надоели эти огоньки… Одно и то же». Рейтинг обращения президента РФ тоже серьёзно снизился.

В ВГТРК не стали комментировать падение популярности. На Первом канале рассказали, что цели удержать аудиторию в новогоднюю ночь не ставилось. Отмечается, что большинство аудитории смотрели в эти дни старые советские фильмы и, как следствие, большая часть телезрителей является людьми преклонного возраста.

Общая аудитория телеканалов в конце 2018 года составила 18,4 млн человек. Год назад было 19,1 млн. Ожидается, что в 2019 году основной тренд снижения аудитории продолжится.

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#Новости#ТВ#Россия#Александр Мязин#Технологии
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