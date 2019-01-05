Уровень доступной среды для инвалидов в регионе превысил общероссийские показатели

Об этом было заявлено в ходе подведения итогов работы по развитию безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью. Также стало известно, что этот показатель в Тюменской области в 2017 году составил 63,2%, в то время как в среднем по стране он оценивается в 52,9%. В департаменте социального развития Тюменской области также заявили, что в 2018 году данный показатель стал еще выше, однако не уточнили на сколько.