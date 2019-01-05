nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уровень доступной среды для инвалидов в регионе превысил общероссийские показатели

5 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В 2017 году уровень доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Тюменской области превысил среднероссийский показатель.
Сюжет
Тюмень

Об этом было заявлено в ходе подведения итогов работы по развитию безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью. Также стало известно, что этот показатель в Тюменской области в 2017 году составил 63,2%, в то время как в среднем по стране он оценивается в 52,9%. В департаменте социального развития Тюменской области также заявили, что в 2018 году данный показатель стал еще выше, однако не уточнили на сколько.

Для людей с ограниченными возможностями было закуплено 30 машин на замену специализированного автопарка, что должно статье большим подспорьем для инвалидов, особенно с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. На эти цели из бюджета Тюменской области было потрачено 13 млн рублей.

На территории Тюменской области реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». Строительная сфера региона станет более продвинутой. Местное население сможет поправить жилищные условия. Города и села станут комфортными и красивыми. Проблема аварийного жилья уйдет в прошлое. К 2024 году жители Тюменской области смогут брать ипотеку менее чем под 8% годовых.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

Материалы по теме
Кондуктор высадила из автобуса женщину-инвалида в сильный мороз в Ханты-МансийскеИнвалид добилась возобновления выплаты пенсии после прокурорской проверки в ПФРЦИК РФ ответил на письмо тюменского инвалида по доступности участков для голосования
#Новости#Тюменская область#Инвалиды#Городбудущего#Историябудущего#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25