Уровень доступной среды для инвалидов в регионе превысил общероссийские показатели

Об этом было заявлено в ходе подведения итогов работы по развитию безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью. Также стало известно, что этот показатель в Тюменской области в 2017 году составил 63,2%, в то время как в среднем по стране он оценивается в 52,9%. В департаменте социального развития Тюменской области также заявили, что в 2018 году данный показатель стал еще выше, однако не уточнили на сколько.
Для людей с ограниченными возможностями было закуплено 30 машин на замену специализированного автопарка, что должно статье большим подспорьем для инвалидов, особенно с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. На эти цели из бюджета Тюменской области было потрачено 13 млн рублей.
На территории Тюменской области реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». Строительная сфера региона станет более продвинутой. Местное население сможет поправить жилищные условия. Города и села станут комфортными и красивыми. Проблема аварийного жилья уйдет в прошлое. К 2024 году жители Тюменской области смогут брать ипотеку менее чем под 8% годовых.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года