15 новых производств и научных центров появятся в Тюменской области в 2019 году

Сообщается, что в конце 2018 года несколько производителей определились с планами расширения и строительства новых проектов на территории Тюменской области. В Уватском районе ООО «Тюменский агропромышленный комплекс» планирует запустить завод по производству фанеры, ГК «Руском» создаст завод по переработке бройлеров.
ООО «Газпромнефть – Снабжение» заинтересован в развитии в Тюмени центра исследования пластовых систем. На территории области появится специальный по обслуживанию электростанций.
Помимо этого, часть производств планируется расширить. «Тепличный комбинат Тюмень Агро» планирует строительство третей очереди завода, В Голышмановском районе должна заработать третья очередь молочного комплекса ГК «ДАМАТЕ».