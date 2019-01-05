15 новых производств и научных центров появятся в Тюменской области в 2019 году

Сообщается, что в конце 2018 года несколько производителей определились с планами расширения и строительства новых проектов на территории Тюменской области. В Уватском районе ООО «Тюменский агропромышленный комплекс» планирует запустить завод по производству фанеры, ГК «Руском» создаст завод по переработке бройлеров.