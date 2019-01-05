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15 новых производств и научных центров появятся в Тюменской области в 2019 году

5 января 2019, 10:34
Фото: flickr.com
В текущем году в регионе откроется около 15 новых производств и научных центров. Будет создано около 2 500 новых рабочих мест.
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Тюмень

Сообщается, что в конце 2018 года несколько производителей определились с планами расширения и строительства новых проектов на территории Тюменской области. В Уватском районе ООО «Тюменский агропромышленный комплекс» планирует запустить завод по производству фанеры, ГК «Руском» создаст завод по переработке бройлеров.

ООО «Газпромнефть – Снабжение» заинтересован в развитии в Тюмени центра исследования пластовых систем. На территории области появится специальный по обслуживанию электростанций.

Помимо этого, часть производств планируется расширить. «Тепличный комбинат Тюмень Агро» планирует строительство третей очереди завода, В Голышмановском районе должна заработать третья очередь молочного комплекса ГК «ДАМАТЕ».

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#Новости#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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