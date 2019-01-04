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В Тюменской области на треть выросло количество поставщиков социальных услуг

4 января 2019, 04:10
Фото: АНО ЦРСП ТО "Милосердие"
В ушедшем 2018 году в Тюменской области стало на 35% больше поставщиков социальных услуг, в 2019 году их число возрастет еще на 40%.
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Тюмень

В департаменте социального развития Тюменской области пояснили, что речь идет о негосударственных организациях, увеличение количества которых обеспечивает повышение конкуренции в сфере социального обслуживания, а также качества предоставления социальных услуг.

Там также напомнили о "Пункте обогрева для бездомных", который был создан Центром развития социальных проектов "Милосердие" при поддержке Тюменской областной думы. Благодаря данному проекту люди без определенного места жительства могут не только переночевать в тепле, но и получить необходимую медицинскую помощь, это касается как плановой, так и экстренной помощи. Также в пункте бездомные люди могут помыться и поесть.

В Тюменской области увеличивается количество поставщиков социальных услуг. В 2018 году их число выросло на 35%, в 2019-м рост составил до 40%. Примечательно то, что это негосударственные структуры. То есть наряду с количественным увеличением идет и подъем качества, так как повышение конкуренции ведет к улучшению обслуживания.

Впрочем, городские власти тоже не остаются в стороне. Так, при поддержке Тюменской областной думы, центр «Милосердие» открыл пункт обогрева для бездомных. Социально незащищенные граждане могут не только переночевать в нормальных условиях и поесть, но еще и помыться и получить медпомощь.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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