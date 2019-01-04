В Тюменской области на треть выросло количество поставщиков социальных услуг

Там также напомнили о "Пункте обогрева для бездомных", который был создан Центром развития социальных проектов "Милосердие" при поддержке Тюменской областной думы. Благодаря данному проекту люди без определенного места жительства могут не только переночевать в тепле, но и получить необходимую медицинскую помощь, это касается как плановой, так и экстренной помощи. Также в пункте бездомные люди могут помыться и поесть.