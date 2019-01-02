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Красную икру массово подделывают и продают в торговых сетях

2 января 2019, 10:34
Фото: flickr.com
В праздники традиционно растет спрос на дорогие продукты. Один из них – красная игра.

Баночка красной икры в магазинах по 149 рублей – это скорее всего подделка. Несмотря на уверения в снижении цен на данный деликатес из-за большого улова в 2018 году за такую цену даже 95 грамм икры не купить.

Большинство подделок представляют из себя химический продукт, который не имеет ничего общего с икрой. Купить подделку можно в обычных магазинах и гипермаркетах именитых торговых сетей.

Однако, на подобных баночках может быть написано, что данный продукт является «имитированной икрой». Производители «честно» пишут об этом, иначе их товар не допустят на прилавки. Людей вводит в заблуждение дизайн подобных банок.

В конце 2018 года Россельхознадзор сообщил, что не смог отследить происхождение порядка 60% исследованных образцов черной икры. При этом большинство таких образцов из Китая и Италии.

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