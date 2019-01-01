Тюменец предлагает президенту создать платные услуги полиции для населения

В своём обращении он указывает, что для полиции один из показателей «качественной работы» является низкий уровень преступности и хорошая раскрываемость. В результате, чтобы не портить статистику, стражи правопорядка часто выносят решения об отказе в возбуждении уголовных дел.
Полиция в России работает не на раскрываемость уголовных дел, а на статистику. В качестве альтернативы действующей системы предлагается ввести платные услуги. Данное предложение возникло у Громова после попыток возбудить уголовное дело по краже его автомобиля стоимостью 760 000 рублей.
Между тем россияне ежегодно уплачивают массу налогов в федеральный и региональные бюджеты. Иными словами, данные платежи ставят под вопрос обеспечение работы правоохранительной системы в РФ в рамках обязательных платежей.