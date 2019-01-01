Глава СКР Александр Бастрыкин сегодня прилетит в Магнитогорск

Следователи будут восстанавливать хронологию событий. В том числе установить, где именно и по какой причине произошла утечка газа и последующий взрыв. Для этого все фрагменты газового оборудования, извлекаемые из-под обломков, будут изыматься и передаваться на экспертизу. Кроме того, уже изъята вся документация из управляющей компании и у газовиков, обслуживавших дом.