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Глава СКР Александр Бастрыкин сегодня прилетит в Магнитогорск

1 января 2019, 10:13
Фото: https://vk.com/alexander_bastrikin
В Магнитогорск сегодня, 1 января, вечером прилетит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Сюжет
Тюмень

Вылет из столицы запланирован в ближайшее время. В Магнитогорск Бастрыкин прилетит примерно в 18 часов местного времени (16 часов по Москве). На месте работает следственная группа из ГСУ СК России и 1-го отдела по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области.

Накануне, 31 декабря, в Магнитогорске работал и руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев.

Следователи будут восстанавливать хронологию событий. В том числе установить, где именно и по какой причине произошла утечка газа и последующий взрыв. Для этого все фрагменты газового оборудования, извлекаемые из-под обломков, будут изыматься и передаваться на экспертизу. Кроме того, уже изъята вся документация из управляющей компании и у газовиков, обслуживавших дом.

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#Новости#ЧП#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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