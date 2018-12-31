Более 50% тюменцев встретят Новый год трезво. Часть из них будут спать

В паблике ЧС Тюмень прошел опрос горожан «Кто встречает трезво?». На данный момент в нём приняли участие 1 477 человек. Из них 52,47% заявили, что не собираются употреблять спиртные напитки 1 января 2019 года. 36,83% напротив заявили о желании выпить.
Стоит отметить, часть опрошенных заявили, что в момент праздника собирается поспать. Другим в это время необходимо быть на рабочем месте.
Серьёзно? От куда столько много трезвенников, недоумевает один из пользователей паблика. Между тем часть тюменцев сообщают, что собираются пить под новый год сок, газировку и другие безалкогольные напитки.
С наступающим Новым Годом! Здоровья, любви, счастья, чтобы все ваши близкие были рядом, Чтобы зарплата была соответствующая вашему труду.