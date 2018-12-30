Импортозамещение не снижает цены на продукты в магазинах

Успехи импортозамещения в РФ преувеличены. Недавно Росстату пришлось признать, что за 5 лет рост производства составил не 20, а 8,7%. Более того, россияне тратят на еду 31,2% своего заработка. В ЕС показатель составляет от 8 до 13%.