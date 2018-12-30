Импортозамещение не снижает цены на продукты в магазинах

Все слышали про импортозамещение, но россияне не видят снижение цен на продукты.
По информации Росстата, «индекс оливье» в 2018 году вырос на 5,18%. Портал «Ценомер» сообщает, что цены на продукты увеличились на 18,4%. При этом в Европе рост цен составил 1%.
Успехи импортозамещения в РФ преувеличены. Недавно Росстату пришлось признать, что за 5 лет рост производства составил не 20, а 8,7%. Более того, россияне тратят на еду 31,2% своего заработка. В ЕС показатель составляет от 8 до 13%.
Между тем Россия обеспечивает себя по производству мяса птицы – 98%, свинины – 90%, говядины – 85%, молока – 82%. Однако цены на эти группы товаров в 2018 году росли быстрее других, кроме мяса птицы. Качества российских продуктов тоже уступает импортному.
В текущем году сильно увеличились цены на молоко. По мнению аналитиков Deloitte, молочное производство страдает от высокой стоимости кредитов. Более того, часть сельхозпродукции идёт на экспорт и не реализуется в российских магазинах.
В целом, импортозамещение не помогло сбить цены на продукты в РФ. Об этом сообщают "Новые известия".