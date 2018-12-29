В метель в Тюмени произошло массовое ДТП, пострадали два человека

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Chevrolet, медики диагностировали у него травму головы, и водитель SKODA (перелом предплечья). Один из них был доставлен в ОКБ № 2 на автомобиле скорой помощи, который остановили очевидцы аварии, второй пострадавший отказался от госпитализации, всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.