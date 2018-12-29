В метель в Тюмени произошло массовое ДТП, пострадали два человека

По данным областной Госавтоинспекции, на Червишевском тракте, 31 вечером 28 декабря столкнулись две машины Chevrolet, SKODA, Hyundai и Toyota. Причиной аварии стало то, что один из участников дорожного движения не предоставил преимущество другому, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП пострадали два человека: водитель Chevrolet, медики диагностировали у него травму головы, и водитель SKODA (перелом предплечья). Один из них был доставлен в ОКБ № 2 на автомобиле скорой помощи, который остановили очевидцы аварии, второй пострадавший отказался от госпитализации, всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.
В больнице врачи также диагностировали у водителя, который был доставлен в стационар, переломы локтевой кости и голени.