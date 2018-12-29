В канун Нового года по Тюмени ездят гирлянды, а жители настраиваются на выходные

Специалисты диетологи заявляют, что за время празднования нового года можно набрать лишние 2 – 5 килограммов. Чтобы избежать данных последствий праздничных дней рекомендуется чаще двигаться. Вот один из горожан решил в снегопад самостоятельно сделать ледяную горку.