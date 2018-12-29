В канун Нового года по Тюмени ездят гирлянды, а жители настраиваются на выходные

Сразу несколько водителей в Тюмени решили установить новогодние ёлки прямо на своих автомобилях. Транспортные средства оснащены гирляндами, которые создают дополнительную атмосферу предстоящему празднику.
Другая часть горожан фотографируется около арт-объектов, установленных в честь праздника. Вечерняя подсветка сделает фото более красочным.
Специалисты диетологи заявляют, что за время празднования нового года можно набрать лишние 2 – 5 килограммов. Чтобы избежать данных последствий праздничных дней рекомендуется чаще двигаться. Вот один из горожан решил в снегопад самостоятельно сделать ледяную горку.
Без поздравлений с праздником «не осталось» правительство Тюменской области. В самом центре «лучшего города земли» произошел прорыв.
С наступающим.