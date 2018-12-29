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Три склада «Красное&Белое» лишили лицензии на закупку алкоголя перед праздниками

29 декабря 2018, 09:56
Фото: "Наш город"
Служба Росалкогольрегулирования приняло решение о лишении трёх складов организации «Красное& Белое» лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Данная мера последовала после обысков ФСБ.

Сообщается, что запрет на ввоз алкоголя действует на складах Татарстана, в Саратовской и Московской области. Разрешение на работу со спиртными напитками все три объекта получили 2 месяца назад, со сроком действия до 2021 года.

Между тем в пресс-службе Росалкогольрегулирования от комментариев отказались.

Сотрудники ФСБ, ФНС и и Росалкогольрегулирования 3 дня назад провели обыски в 6 подразделениях компании «Красное& Белое». По информации местных жителей, в магазинах организации стал быстро пропадать товар. Представители организации заявили, что работа складов была фактически парализована на сутки. Компания не получала никаких уведомлений о возможном нарушении закона.

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#Новости#Гипермаркет#Магазины#Александр Мязин#Происшествия
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