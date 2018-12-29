РЖД показало первый обновлённый плацкарт нового поколения

В пятницу, 29 декабря новый вагон осмотрели представители РЖД, ФПК и другие официальные лица. В следующем году вагон пройдёт необходимую сертификацию и тестовые испытания.
Полномасштабный макет вагона был показан в ноябре. Основная идея новинки – более структурная организация личного пространства за счет перегородок, шторок и лестниц. В вагоне предусмотрены современные розетки и USB-порты. Изменения коснутся и туалетов: там предусмотрен гигиенический душ, сушилки для рук, а также пеленальный столик. Объект размещён на Казанском вокзале в Москве до 10 февраля.
Ожидается, что на первый маршрут вагон будет запущен в 2019 году. О стоимости проезда пока ничего не сообщается.