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РЖД показало первый обновлённый плацкарт нового поколения

29 декабря 2018, 12:30
Фото: РЖД
РЖД опубликовало фотографии первого готового плацкартного вагона с новым интерьером. Его построили на Тамбовском вагоноремонтном заводе.

В пятницу, 29 декабря новый вагон осмотрели представители РЖД, ФПК и другие официальные лица. В следующем году вагон пройдёт необходимую сертификацию и тестовые испытания.

Полномасштабный макет вагона был показан в ноябре. Основная идея новинки – более структурная организация личного пространства за счет перегородок, шторок и лестниц. В вагоне предусмотрены современные розетки и USB-порты. Изменения коснутся и туалетов: там предусмотрен гигиенический душ, сушилки для рук, а также пеленальный столик. Объект размещён на Казанском вокзале в Москве до 10 февраля.

Ожидается, что на первый маршрут вагон будет запущен в 2019 году. О стоимости проезда пока ничего не сообщается.

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#Новости#РЖД#Технологии#Александр Мязин#Экономика
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