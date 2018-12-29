РЖД показало первый обновлённый плацкарт нового поколения

Полномасштабный макет вагона был показан в ноябре. Основная идея новинки – более структурная организация личного пространства за счет перегородок, шторок и лестниц. В вагоне предусмотрены современные розетки и USB-порты. Изменения коснутся и туалетов: там предусмотрен гигиенический душ, сушилки для рук, а также пеленальный столик. Объект размещён на Казанском вокзале в Москве до 10 февраля.