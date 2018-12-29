Новая станция обеззараживания обеспечит тюменцев чистой водой

Сообщается, что новейшие технологии позволили отказаться от жидкого хлора для очистки. Его место заняла хлорная вода, которую будут производить новые агрегаты.
На данный момент данная водоочистная станция покрывает 40% всей потребности Тюмени в воде. В будущем сооружение планируется и дальше развивать.
Отмечается, что новые технологии позволят сделать очистку воды для горожан более экологичной. В основе работы станции – процесс электролиза, проходящий полностью в автоматизированном режиме. Общий объем выработки станции составляет 70 000 куб м воды в сутки. Ещё 70 000 куб м являются производственным резервом для дальнейшего развития сооружений и обеспечения водой растущего областного центра.