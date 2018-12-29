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Новая станция обеззараживания обеспечит тюменцев чистой водой

29 декабря 2018, 11:32
Фото: Водоканал
На Велижанском водоочистительном сооружении запустили современную станцию обеззараживания питьевой воды для нужд Тюмени.
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Тюмень

Сообщается, что новейшие технологии позволили отказаться от жидкого хлора для очистки. Его место заняла хлорная вода, которую будут производить новые агрегаты.

На данный момент данная водоочистная станция покрывает 40% всей потребности Тюмени в воде. В будущем сооружение планируется и дальше развивать.

Отмечается, что новые технологии позволят сделать очистку воды для горожан более экологичной. В основе работы станции – процесс электролиза, проходящий полностью в автоматизированном режиме. Общий объем выработки станции составляет 70 000 куб м воды в сутки. Ещё 70 000 куб м являются производственным резервом для дальнейшего развития сооружений и обеспечения водой растущего областного центра.

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#Новости#Вода#Тюмень#Александр Мязин#Город
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