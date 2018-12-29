Новая станция обеззараживания обеспечит тюменцев чистой водой

Отмечается, что новые технологии позволят сделать очистку воды для горожан более экологичной. В основе работы станции – процесс электролиза, проходящий полностью в автоматизированном режиме. Общий объем выработки станции составляет 70 000 куб м воды в сутки. Ещё 70 000 куб м являются производственным резервом для дальнейшего развития сооружений и обеспечения водой растущего областного центра.