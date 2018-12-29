Красноярцы приняли призыв Александра Моора к медицинскому туризму и покупают билеты

Красноярский фонд соцстрахования приобретает авиабилеты на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Всего четыре города России удостоились чести для лечения красноярцев. Один из них – Тюмень.

Сюжет Александр Моор