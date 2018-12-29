Красноярцы приняли призыв Александра Моора к медицинскому туризму и покупают билеты

Красноярское региональное отделение фонда социального страхования РФ объявило закупку на оказание услуг по предоставлению в 2019 году авиабилетов пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для перелета к месту лечения и обратно прямыми беспересадочными маршрутами.
Начальная стоимость контракта 3,2 млн рублей.
Из 96 заказанных перелетов три из них - до Тюмени. Среднюю стоимость одного перелета туда-обратно оценили в 29,8 тыс. рублей.
Больше всего маршрутов запланировали до Анапы – 49, меньше всего до Москвы – 2. Еще 27 в Симферополь и 15 в Сочи.