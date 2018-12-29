nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Красноярцы приняли призыв Александра Моора к медицинскому туризму и покупают билеты

29 декабря 2018, 07:11
Фото: pixabay.com
Красноярский фонд соцстрахования приобретает авиабилеты на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Всего четыре города России удостоились чести для лечения красноярцев. Один из них – Тюмень.

Красноярское региональное отделение фонда социального страхования РФ объявило закупку на оказание услуг по предоставлению в 2019 году авиабилетов пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для перелета к месту лечения и обратно прямыми беспересадочными маршрутами.

Начальная стоимость контракта 3,2 млн рублей.

Из 96 заказанных перелетов три из них - до Тюмени. Среднюю стоимость одного перелета туда-обратно оценили в 29,8 тыс. рублей.

Больше всего маршрутов запланировали до Анапы – 49, меньше всего до Москвы – 2. Еще 27 в Симферополь и 15 в Сочи.

#Новости#Александр Моор#Медицинский туризм#Тюменская область#Красноярск#Муниципальные закупки#Здравоохранение#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25