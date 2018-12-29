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900 детей Тюменской области приняли участие в праздничных мероприятиях ДК «Нефтяник»

29 декабря 2018, 02:00
Фото: flickr.com
Накануне Нового года около 900 детей Тюменской области участвовали в праздничных мероприятиях во Дворце культуры «Нефтяник». Среди них талантливые ребята, отличники, спортсмены, добровольцы, волонтёры.

Данная традиция появилась в регионе 13 лет назад. Детей встретил Дед Мороз, который подготовил подарки, представления и конкурсы. На мероприятии присутствовали официальные лица, которые пожелали юным зрителям успехов в учебе и самореализации.

В ДК «Нефтяник» были организованы интересные интерактивные площадки. Маленькие гости самостоятельно изготавливали новогодние игрушки, делали поросёнка из бумаги. Для них были проведены мастер-классы. На третьем этаже ДК гостей ждала праздничная ёлка. Вместе со сказочными персонажами ребята участвовали в конкурсах, пели песни, читали стихи и получали подарки.

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