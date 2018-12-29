900 детей Тюменской области приняли участие в праздничных мероприятиях ДК «Нефтяник»

В ДК «Нефтяник» были организованы интересные интерактивные площадки. Маленькие гости самостоятельно изготавливали новогодние игрушки, делали поросёнка из бумаги. Для них были проведены мастер-классы. На третьем этаже ДК гостей ждала праздничная ёлка. Вместе со сказочными персонажами ребята участвовали в конкурсах, пели песни, читали стихи и получали подарки.