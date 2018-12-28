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Улицы Тюмени встали в 9-бальных пробках, но это ещё не час пик

28 декабря 2018, 10:52
Фото: ЧС Тюмень
В областной столице в 15:30 отмечаются пробки в 9 баллов. Ситуация осложняется огромным количеством мелких ДТП.
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Тюмень

Снегопад и предновогодняя пора остановила движение на городских трассах областной столицы. В городе действует 12 ограничений движения. В середине дня отмечено 11 ДТП, 3 из которых только на улице Мельникайте. Центральные улицы города стоят в многокилометровых пробках. Жители Тюмени едут за покупками к новому году и стараются завершить множество дел до 31 декабря.

Не лучшим образом складывается ситуация на загородных трассах и объездной автодороге, которая сегодня перекрыта в 2 местах – ведутся ремонтные работы.

29 декабря в Тюмени синоптики ожидают продолжение снегопада. Общая высота снежного покрова может достигнуть 10-15 см. Дорожные службы города в настоящий момент не справляются с уборкой снега.

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#Новости#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Город
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