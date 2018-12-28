Улицы Тюмени встали в 9-бальных пробках, но это ещё не час пик

Снегопад и предновогодняя пора остановила движение на городских трассах областной столицы. В городе действует 12 ограничений движения. В середине дня отмечено 11 ДТП, 3 из которых только на улице Мельникайте. Центральные улицы города стоят в многокилометровых пробках. Жители Тюмени едут за покупками к новому году и стараются завершить множество дел до 31 декабря.