Улицы Тюмени встали в 9-бальных пробках, но это ещё не час пик

Снегопад и предновогодняя пора остановила движение на городских трассах областной столицы. В городе действует 12 ограничений движения. В середине дня отмечено 11 ДТП, 3 из которых только на улице Мельникайте. Центральные улицы города стоят в многокилометровых пробках. Жители Тюмени едут за покупками к новому году и стараются завершить множество дел до 31 декабря.
Не лучшим образом складывается ситуация на загородных трассах и объездной автодороге, которая сегодня перекрыта в 2 местах – ведутся ремонтные работы.
29 декабря в Тюмени синоптики ожидают продолжение снегопада. Общая высота снежного покрова может достигнуть 10-15 см. Дорожные службы города в настоящий момент не справляются с уборкой снега.