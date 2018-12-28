Потребительский рынок Тюменской области вырос на 6,5% в 2018 году

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составляет 46,7%. Остальное – непродовольственные товары и услуги для жителей региона. Эксперты отмечают, что наибольшие темпы роста, в сравнении с 2017 годом, отмечено в структуре покупок товаров длительного пользования и услуг для населения – 9,3%. При этом рост ВВП в стране составит по итогам 2018 года 1,8%.