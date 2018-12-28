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Потребительский рынок Тюменской области вырос на 6,5% в 2018 году

28 декабря 2018, 12:27
Фото: flickr.com
Эксперты отмечают, что за 11 месяцев 2018 года общий оборот розничной торговли в регионе вырос на 6,5% и составил 342,5 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в РФ среднее значение достигает 2,6%.

На каждого жителя Тюменской области реализовано товаров и услуг на сумму 230 000 рублей. Данный показатель гораздо выше среднего по стране.

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составляет 46,7%. Остальное – непродовольственные товары и услуги для жителей региона. Эксперты отмечают, что наибольшие темпы роста, в сравнении с 2017 годом, отмечено в структуре покупок товаров длительного пользования и услуг для населения – 9,3%. При этом рост ВВП в стране составит по итогам 2018 года 1,8%.

Отмечается, что в Тюменской области работают 18 000 организаций розничной торговли на которых трудится около 100 000 человек.

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#Новости#Экономика#Тюменская область#Александр Мязин
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