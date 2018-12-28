Крупнейшие птицефабрики Тюменской области не прошли плановую проверку

При плановой проверке на птицефабрике «Боровской» представители Россельхознадзора выявили семь нарушений. На предприятии отсутствовало огораживание территории. Было наличие открытого водоема. Специалисты определили, что на территорию предприятия может въезжать посторонний транспорт. Также выявили пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов. А сбор трупов птицы, продуктов переработки осуществляется в не промаркированные и не закрываемые ёмкости.
Подобные нарушения нашли и у «Тюменского бройлера». Территория предприятия не защищена от несанкционированного проникновения посторонних людей, домашних и диких животных.
Также установлено пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов инкубации, павшей птицы, отходов убоя, подлежащих утилизации, и других отходов, и дорог, используемых для транспортировки цыплят; не соблюдены требования к минимальному расстоянию между производственными зданиями. Не обустроено пометохранилище. Не обеспечена возможность подогрева дезраствора в дезбарьерах в зимнее время года.
Проверку надзорного органа не прошла и ЗАО «Птицефабрика Пышминская», где инспекторы ведомства установили 18 нарушений.
Не обеспечен подогрев дезинфицирующего раствора в дезбарьере зимой. Просроченные лекарства для ветеринарного применения хранятся вместе с другими лекарствами. Не выполняется план мероприятий по предотвращению заноса возбудителя гриппа птиц на территорию птицефабрики. Корма для птицы не проходят термическую обработку. На территорию предприятия проезжает транспорт, не связанный с обслуживанием организации.
Кроме того, проверкой установлено, что ЗАО «Птицефабрика Пышминская» не исполнила предписание, выданное в 2017 году.
Всем предприятиям выданы предписания по устранению выявленных нарушений. Контроль будет осуществлен в следующем году.