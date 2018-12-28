Крупнейшие птицефабрики Тюменской области не прошли плановую проверку

При плановой проверке на птицефабрике «Боровской» представители Россельхознадзора выявили семь нарушений. На предприятии отсутствовало огораживание территории. Было наличие открытого водоема. Специалисты определили, что на территорию предприятия может въезжать посторонний транспорт. Также выявили пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов. А сбор трупов птицы, продуктов переработки осуществляется в не промаркированные и не закрываемые ёмкости.