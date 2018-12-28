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Девять грузовых машин сгорело в ангаре агрокомплекса «Викуловский»

28 декабря 2018, 11:46
Фото: flickr.com
В Викулово на улице Свободы 27 декабря загорелся гараж, в котором находились грузовые автомобили. На место ЧП были срочно стянуты 16 единиц спецтехники МЧС.

Почти 30 пожарных тушили ангар с 17:27 до 21:45. По данным областного МЧС, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы одной из машин. В огне сгорело 9 транспортных средств. Ущерб устанавливается, пострадавших нет.

По словам очевидцев, в данном ангаре находится техника агрокомплекса «Викуловский». В организации пока не дали комментариев в связи с инцидентом. Огонь уничтожил в основном грузовые машины КАМАЗ и бензовоз. Повреждено около 600 км метров гаража.

Отмечается, что сотрудники МЧС смогли не допустить распространения пожара на ближайшие строения. В них находилась сельхозтехника на 200 000 000 рублей. Возможной причиной ЧП могла стать разгерметизация топливной системы одной из машин.

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#Новости#Тюменская область#Пожары#Александр Мязин#Происшествия
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