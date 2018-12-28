Девять грузовых машин сгорело в ангаре агрокомплекса «Викуловский»

По словам очевидцев, в данном ангаре находится техника агрокомплекса «Викуловский». В организации пока не дали комментариев в связи с инцидентом. Огонь уничтожил в основном грузовые машины КАМАЗ и бензовоз. Повреждено около 600 км метров гаража.