Девять грузовых машин сгорело в ангаре агрокомплекса «Викуловский»

Почти 30 пожарных тушили ангар с 17:27 до 21:45. По данным областного МЧС, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы одной из машин. В огне сгорело 9 транспортных средств. Ущерб устанавливается, пострадавших нет.
По словам очевидцев, в данном ангаре находится техника агрокомплекса «Викуловский». В организации пока не дали комментариев в связи с инцидентом. Огонь уничтожил в основном грузовые машины КАМАЗ и бензовоз. Повреждено около 600 км метров гаража.
Отмечается, что сотрудники МЧС смогли не допустить распространения пожара на ближайшие строения. В них находилась сельхозтехника на 200 000 000 рублей. Возможной причиной ЧП могла стать разгерметизация топливной системы одной из машин.