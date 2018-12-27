В Тюмени обсудят переход на новую систему обращения с ТКО

Как сообщили "Нашему городу" в пресс-службе замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, на официальном портале органов государственной власти указали недостоверную информацию. Пресс-конференция Вахрина состоялась 26 декабря, о чем писал "Наш город". После выявления ошибки нашим изданием информацию на портале обновили.