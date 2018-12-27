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В Тюмени обсудят переход на новую систему обращения с ТКО

27 декабря 2018, 11:42
Фото: pixabay.com
В последний рабочий день уходящего года, 29 декабря, в Тюмени в рамках пресс-конференции пройдет обсуждение перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сюжет
Тюмень

Пресс-конференцию проведет заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, она пройдет в Доме журналистов, расположенном в Тюмени по адресу: улица Осипенко, 81.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как сообщили "Нашему городу" в пресс-службе замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, на официальном портале органов государственной власти указали недостоверную информацию. Пресс-конференция Вахрина состоялась 26 декабря, о чем писал "Наш город". После выявления ошибки нашим изданием информацию на портале обновили.

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#Новости#Вячеслав Вахрин#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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