В Тюмени обсудят переход на новую систему обращения с ТКО

Пресс-конференцию проведет заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, она пройдет в Доме журналистов, расположенном в Тюмени по адресу: улица Осипенко, 81.
ОБНОВЛЕНИЕ
Как сообщили "Нашему городу" в пресс-службе замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, на официальном портале органов государственной власти указали недостоверную информацию. Пресс-конференция Вахрина состоялась 26 декабря, о чем писал "Наш город". После выявления ошибки нашим изданием информацию на портале обновили.