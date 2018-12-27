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В Тюмени горожанин держит в мороз прикованного к цепи верблюда на улице

27 декабря 2018, 07:30
Фото: ЧС Тюмень
Жители города Тюмени пожаловались в местных группах в соцсетях на то, что кто-то приковал верблюда к цепи на улице в мороз.
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Тюмень

По словам автора поста, верблюд уже трое суток лежит на одном прикованным к цепи на улице полевой 56. Он также сообщил, что животное за это время уже успело покрыться инеем, кроме того, верблюд лежит практически на снегу, под ним мало сена.

Подписчики группы предложили несколько вариантов того, как освободить верблюда, чтобы он не замерз насмерть. Кто-то предлагал вызвать полицию, а некоторые участники сообщества и более кардинальные меры.

Например, взять необходимый инструмент и собственноручно освободить животное, а после отвезти его в приют. Некоторые пользователи паблика также высказывали предположение о том, что хозяин попросту забыл о своем верблюде, или с ним могло что-то случиться, как никак животное стоит на морозе уже три дня.

#Новости#Морозы#Тюменская область#Животные#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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