В Тюмени горожанин держит в мороз прикованного к цепи верблюда на улице

По словам автора поста, верблюд уже трое суток лежит на одном прикованным к цепи на улице полевой 56. Он также сообщил, что животное за это время уже успело покрыться инеем, кроме того, верблюд лежит практически на снегу, под ним мало сена.
Подписчики группы предложили несколько вариантов того, как освободить верблюда, чтобы он не замерз насмерть. Кто-то предлагал вызвать полицию, а некоторые участники сообщества и более кардинальные меры.
Например, взять необходимый инструмент и собственноручно освободить животное, а после отвезти его в приют. Некоторые пользователи паблика также высказывали предположение о том, что хозяин попросту забыл о своем верблюде, или с ним могло что-то случиться, как никак животное стоит на морозе уже три дня.