В Москве обсудили дальнейшее развитие добровольческих объединений

Сообщается, что власти РФ разработали концепцию развития добровольчества и волонтёрства до 2025 года. Отмечается, что основная работы в этом направлении будет возложена на региональные представительства различных молодежных движений. Ожидается, что главы субъектов Российской Федерации примут непосредственное участие в реализации концепции и будут активнее заниматься созданием спеццентров, для оказания помощи нуждающимся.