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В Москве обсудили дальнейшее развитие добровольческих объединений

27 декабря 2018, 13:40
Фото: flickr.com
В заседании Госсовета 27 декабря, которое проходит в Москве, принимает участие губернатор Тюменской области. Представители правительства подводят итоги уходящего года, и обсуждают планы развития для социальных НКО России.
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Тюмень

Сообщается, что власти РФ разработали концепцию развития добровольчества и волонтёрства до 2025 года. Отмечается, что основная работы в этом направлении будет возложена на региональные представительства различных молодежных движений. Ожидается, что главы субъектов Российской Федерации примут непосредственное участие в реализации концепции и будут активнее заниматься созданием спеццентров, для оказания помощи нуждающимся.

Стоит отметить, что в 2018 году добровольческому движению региона исполнилось 10 лет и насчитывает 189 организаций. В муниципальных районах Тюменской области работает 930 добровольческих объединений.

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#Новости#Волонтеры#Москва#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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