nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский бизнес готовится работать по новой ставке НДС

26 декабря 2018, 14:00
Фото: flickr.com
Предприниматели Тюмени начали перенастраивать свои кассы под новую ставку налога. Чтобы сделать переход быстрым и беспроблемным, до 1 января 2019 года МТС бесплатно обновит программное обеспечение онлайн-касс для работы по ставке НДС – 20%. Эксперты сообщают, что данная операция пройдёт автоматически.
Сюжет
Тюмень

Обновление позволит клиентам привести собственные кассы в соответствие с законодательством без дополнительных расходов.

Отмечается, что после 31 декабря 2018 году ФНС прекратит принимать чеки в старом формате ФФД 1.0. С нового года будет действовать версия ФФД 1.05. Изменения ставки НДС вступят в силу на основании ФЗ № 303 от 3 августа 2018 года.

До конца 2018 года для клиентов МТС действует бесплатный товароучетный сервис. С его помощью можно создавать десятки видов отчётов и вести контроль покупок. В системе работают функции сортировки товаров по прибыльности, общему обороту и средним чеком.

Оперативное обновление касс позволит предпринимателям своевременно реагировать на изменения в законодательстве РФ. В 2019 году запланировано введение маркировки следующих товарных групп: табачной продукции, обувных товаров, определенных категорий предметов одежды и других товарных групп. Обновления облачного товароучетного сервиса касс МТС поможет осуществлять торговлю в соответствии с изменениями в законе.

Материалы по теме
Эксперты МТС рассказали, как сэкономить на предновогоднем шоппинге
#Новости#Информационные технологии#МТС#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25