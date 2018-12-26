Тюменский бизнес готовится работать по новой ставке НДС

Обновление позволит клиентам привести собственные кассы в соответствие с законодательством без дополнительных расходов.
Отмечается, что после 31 декабря 2018 году ФНС прекратит принимать чеки в старом формате ФФД 1.0. С нового года будет действовать версия ФФД 1.05. Изменения ставки НДС вступят в силу на основании ФЗ № 303 от 3 августа 2018 года.
До конца 2018 года для клиентов МТС действует бесплатный товароучетный сервис. С его помощью можно создавать десятки видов отчётов и вести контроль покупок. В системе работают функции сортировки товаров по прибыльности, общему обороту и средним чеком.
Оперативное обновление касс позволит предпринимателям своевременно реагировать на изменения в законодательстве РФ. В 2019 году запланировано введение маркировки следующих товарных групп: табачной продукции, обувных товаров, определенных категорий предметов одежды и других товарных групп. Обновления облачного товароучетного сервиса касс МТС поможет осуществлять торговлю в соответствии с изменениями в законе.