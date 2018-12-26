Тюменский бизнес готовится работать по новой ставке НДС

Отмечается, что после 31 декабря 2018 году ФНС прекратит принимать чеки в старом формате ФФД 1.0. С нового года будет действовать версия ФФД 1.05. Изменения ставки НДС вступят в силу на основании ФЗ № 303 от 3 августа 2018 года.