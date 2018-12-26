Сотворите чудо для малыша. Подарите ребенку слух

Годовалый Мишенька первый раз встречает праздник Новый Год, однако проведёт он его без звука хлопушек и радостного смеха. С самого рождения у мальчика нет слуховых проходов и деформированы ушные раковины. Ему необходима операция, которая стоит 8 786 280 рублей.

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