Сотворите чудо для малыша. Подарите ребенку слух

Мы редко замечаем такие «мелочи», часто не слушаем других людей, не обращаем внимания на праздничные мероприятия, но для Миши эти звуки очень ценны. Ему подобные вещи просто не доступны.
На голове ребенка специальный аппарат костной проводимости. В настоящий момент это единственная связь со звуками из внешнего мира. Однако он слышит звуки искаженно. Очень скоро кости малыша начнут твердеть, и он уже ничего не услышит.
В настоящее время самым серьёзным риском для мальчика является развитие опухоли в голове. Если он выживет, то через 2 года совсем потеряет слух.
Вы можете совершить для ребенка настоящее новогоднее чудо. Американские врачи провели медобследование и заверили, что слух можно восстановить полностью. Операцию могут провести хирурги в клинике Global Hearing. Мы верим, что малыш должен получить шанс и возможность жизни как множество других людей.
Матери ребёнка одной никак не собрать необходимую сумму, однако вы можете помочь малышу. На данный момент благотворители пожертвовали около 3,7 млн рублей из необходимых 8,7 млн.
Перечислите пожертвование на расчётный счёт фонда:
Расчётный счёт в “Cбербанке”
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счёт банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Индриксона Миши"