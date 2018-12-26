С 1 января в Тюмени увеличатся цены на проезд в автобусах и электричках

Тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в области устанавливается в размере 25 рублей за поездку на расстоянии до 5 км; 48 рублей – 16-25 км; 75 рубля – 36-45 км; 129 рубля – 76-85 км, 217 рубля –181-200 км.
Стоимость проезда в границах «Единой тарифной зоны» – это участок следования пригородных поездов от станции «Утяшево» до станции «Войновка» включительно в Тюмени – устанавливается в размере 25 рублей.
Рост тарифа в среднем составил 4,2%. Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года. Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов.