nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С 1 января в Тюмени увеличатся цены на проезд в автобусах и электричках

26 декабря 2018, 09:01
Фото: "Наш город"
В Тюмени с 1 января 2019 года цена на поездки на автобусах увеличивается до 26 рублей. Стоимость проезда на маршруте Тюмень – Тобольск устанавливается в размере 718 рублей для проезда в вагоне 1 класса, 466 рублей для проезда в вагоне 2 класса, 359 рублей – в вагоне 3 класса – без указания мест.
Сюжет
Тюмень

Тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в области устанавливается в размере 25 рублей за поездку на расстоянии до 5 км; 48 рублей – 16-25 км; 75 рубля – 36-45 км; 129 рубля – 76-85 км, 217 рубля –181-200 км.

Стоимость проезда в границах «Единой тарифной зоны» – это участок следования пригородных поездов от станции «Утяшево» до станции «Войновка» включительно в Тюмени – устанавливается в размере 25 рублей.

Рост тарифа в среднем составил 4,2%. Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года. Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов.

Материалы по теме
Определены новые условия и сроки выплаты пособия по безработице для Тюменской области
#Новости#Стоимость проезда#Тюменская область#Оплата проезда#Проезд#Тюмень#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25