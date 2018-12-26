С 1 января в Тюмени увеличатся цены на проезд в автобусах и электричках

В Тюмени с 1 января 2019 года цена на поездки на автобусах увеличивается до 26 рублей. Стоимость проезда на маршруте Тюмень – Тобольск устанавливается в размере 718 рублей для проезда в вагоне 1 класса, 466 рублей для проезда в вагоне 2 класса, 359 рублей – в вагоне 3 класса – без указания мест.

Сюжет Тюмень