Глава управления по спорту Сургута подал в отставку

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию во время своего незапланированного "отпуска". Ранее губернатор Югры Наталья Комарова временно отстранила Шамиля Лукманова от занимаемой должности до середины января. Поводом для этого стали многочисленные жалобы на него.