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Глава управления по спорту Сургута подал в отставку

26 декабря 2018, 04:30
Фото: Пресс-служба администрации Сургута
Руководитель управления физкультуры и спорта Сургута Шамиль Лукманов, которому губернатор Югры и спортивное сообщество объявили вотум недоверия - подал в отставку.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию во время своего незапланированного "отпуска". Ранее губернатор Югры Наталья Комарова временно отстранила Шамиля Лукманова от занимаемой должности до середины января. Поводом для этого стали многочисленные жалобы на него.

Общественники в частности были недовольны увольнением спортсменов-инструкторов в Сургуте, кадровая политика Шамиля Лукманова, то, что он был фигурантом уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, его просчетами в формировании бюджета.

Ранее в спортивный конфликт в Югре даже пришлось вмешаться губернатору Наталье Комаровой, которая поручила властям города исправить сложившуюся ситуацию, а также намекнула, что Шамиль Лукманов больше не должен возглавлять спортивное управление Сургута.

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