Четверо тюменцев пострадали от обморожения. Горожане сообщали о них в скорую помощь

Сообщается, что горожане находили пострадавших на улицах, в подъездах многоквартирных домов и магазинах. На вызов приезжали медики, которые госпитализировали тюменцев с поверхностным обморожением и переохлаждением. Часть пострадавших были пьяны.
Медики скорой помощи напоминают, что обморожение может привести к тяжелым последствиям и рекомендуют одеваться по погоде.
В начале недели в Тюмени отмечены сильные морозы до – 36 градусов. На данный момент температура воздуха повысилась до – 28 градусов. 27 декабря ожидается до – 18. С 23 декабря областное ГИБДД призвало водителей воздержаться от дальних поездок. Из-за низких температур международное автобусное сообщение было приостановлено.