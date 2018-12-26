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Четверо тюменцев пострадали от обморожения. Горожане сообщали о них в скорую помощь

26 декабря 2018, 10:21
Фото: flickr.com
В областной столице 25 декабря 4 человек были доставлены в больницы и поликлиники города с обморожением. Некоторые из них были пьяны.
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Тюмень

Сообщается, что горожане находили пострадавших на улицах, в подъездах многоквартирных домов и магазинах. На вызов приезжали медики, которые госпитализировали тюменцев с поверхностным обморожением и переохлаждением. Часть пострадавших были пьяны.

Медики скорой помощи напоминают, что обморожение может привести к тяжелым последствиям и рекомендуют одеваться по погоде.

В начале недели в Тюмени отмечены сильные морозы до – 36 градусов. На данный момент температура воздуха повысилась до – 28 градусов. 27 декабря ожидается до – 18. С 23 декабря областное ГИБДД призвало водителей воздержаться от дальних поездок. Из-за низких температур международное автобусное сообщение было приостановлено.

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#Новости#Обморожения#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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