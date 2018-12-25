Важнейшим событием 2018 года для россиян стало открытие Крымского моста

На втором месте с отрывом всего в один процент пенсионная реформа, об этом, как о важнейшем событии 2018 года заявили 46% респондентов. На третьем месте в списке с 37% выборы президента России. Примерно столько же отнесли к важнейшим событиям проведение чемпионата мира по футболу в России (36%).
В рейтинг вошли и трагические случаи. Так, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово отнесли к важнейшим событиям уходящего года 34% опрошенных, массовое убийство в Керченском политехническом колледже - 28% респондентов.
Также в первую десятку вошли Зимние олимпийские игры в Корее, выступление российских спортсменов под нейтральным флагом, не утихающий военный конфликта на востоке Украины и гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.