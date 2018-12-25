Важнейшим событием 2018 года для россиян стало открытие Крымского моста

На втором месте с отрывом всего в один процент пенсионная реформа, об этом, как о важнейшем событии 2018 года заявили 46% респондентов. На третьем месте в списке с 37% выборы президента России. Примерно столько же отнесли к важнейшим событиям проведение чемпионата мира по футболу в России (36%).