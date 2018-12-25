В Тюмени горел многоквартирный жилой дом. Эвакуированы 12 человек

Пожар произошел в вечернее время, первые расчеты пожарных прибыли на место уже через шесть минут после вызова. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину, после чего организовали эвакуацию жильцов других квартир. Из горящего здания вывели 12 человек.