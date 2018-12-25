В Тюмени горел многоквартирный жилой дом. Эвакуированы 12 человек

Пожар произошел в вечернее время, первые расчеты пожарных прибыли на место уже через шесть минут после вызова. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину, после чего организовали эвакуацию жильцов других квартир. Из горящего здания вывели 12 человек.
Возгорания удалось ликвидировать лишь через три часа после вызова. На месте работали 25 человек личного состава спасателей и несколько машин спецтехники. Огонь повредил квартиру и крышу на площади порядка 80 квадратных метров.
В качестве предварительной версии возникновения возгорания называется короткое замыкание. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет оценка причиненного ущерба.