В 2018 году 1,17 млн граждан воспользовались ипотекой. Средняя ставка составила 9,5%

Ипотечный портфель достиг 6,36 трлн рублей увеличившись 25%. Около половины всех сделок с недвижимостью в РФ заключается с помощью банковских займов. По прогнозам экспертов средняя ставка по ипотеке в РФ до 2024 года может снизиться до 8,5%.