В 2018 году 1,17 млн граждан воспользовались ипотекой. Средняя ставка составила 9,5%

С января по октябрь 2018 года россиянам выдано ипотечных кредитов на 2,37 трлн рублей. Отмечается, что улучшить свои жилищные условия смогли 1,17 млн человек, из которых 130 000 воспользовались возможностью рефинансирования. Общий рост данного рынка кредитования составил от 45 до 50%.
Ипотечный портфель достиг 6,36 трлн рублей увеличившись 25%. Около половины всех сделок с недвижимостью в РФ заключается с помощью банковских займов. По прогнозам экспертов средняя ставка по ипотеке в РФ до 2024 года может снизиться до 8,5%.
За 10 месяцев 2018 года корпоративное кредитование в России выросло на 5,9%, при этом розничное кредитование население увеличилось на 18,7%.