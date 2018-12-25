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Тюменцев возмутили новые правила дорожного движения в центре с 2019 года

25 декабря 2018, 11:46
Фото: flickr.com
В центре Тюмени сразу 3 улицы станут односторонними. Изменения вступят в силу с 10 января 2019 года, но уже вызывают недовольства тюменских автолюбителей.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что одностороннее автомобильное движение будет действовать на улице Семакова от Герцена до Урицкого, улице Кирова от Ленина до Герцена, и Герцена от Тургенева до Челюскинцев).

Между тем ряд жителей исторического центра в Тюмени заявили, что после данных изменений им будет гораздо сложнее попасть домой – «Смысл было менять? Живем в соседнем доме, приходится разворачиваться».

Мэрия Тюмени и департамент дорожной инфраструктуры объясняет подобные изменения увеличением безопасности движения на данных участках автодороги и ростом пропускной способности местных дорог. Отмечается, что 21 декабря одностороннее движение было введено сразу на семи участках в центре города.

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#Новости#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Город
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