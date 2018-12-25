Тюменцев возмутили новые правила дорожного движения в центре с 2019 года

Сообщается, что одностороннее автомобильное движение будет действовать на улице Семакова от Герцена до Урицкого, улице Кирова от Ленина до Герцена, и Герцена от Тургенева до Челюскинцев).
Между тем ряд жителей исторического центра в Тюмени заявили, что после данных изменений им будет гораздо сложнее попасть домой – «Смысл было менять? Живем в соседнем доме, приходится разворачиваться».
Мэрия Тюмени и департамент дорожной инфраструктуры объясняет подобные изменения увеличением безопасности движения на данных участках автодороги и ростом пропускной способности местных дорог. Отмечается, что 21 декабря одностороннее движение было введено сразу на семи участках в центре города.