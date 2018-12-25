Две тюменки признаны виновными в хищении более 3 млн рублей у департамента труда

Установлено, что руководительница двух фирм ООО «Престиж-Консалтинг» и ООО «ПрофКонсалтинг» с мая 2011 года по октябрь 2015 года, используя свои фирмы и еще две компании, похитила у областного департамента труда и занятости населения более 2,3 млн. рублей под видом приобретения оборудования для оснащения рабочих мест инвалидов и выплаты наставникам лиц с ограниченными возможностями зарплаты.