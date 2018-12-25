Две тюменки признаны виновными в хищении более 3 млн рублей у департамента труда

Установлено, что руководительница двух фирм ООО «Престиж-Консалтинг» и ООО «ПрофКонсалтинг» с мая 2011 года по октябрь 2015 года, используя свои фирмы и еще две компании, похитила у областного департамента труда и занятости населения более 2,3 млн. рублей под видом приобретения оборудования для оснащения рабочих мест инвалидов и выплаты наставникам лиц с ограниченными возможностями зарплаты.
В 2015 году она совместно с гендиректором ООО «Жар-Птица» таким же способом похитила у регионального департамента еще свыше 840 тыс. рублей.
В 2016 году руководительница ООО «Жар-Птица» уже одна завладела более 101 тыс. рублей якобы для зарплаты многодетным родителям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, которые фактически не работали.
Нарушения выявила тюменская прокуратура после проверки. В итоге было заведено уголовное дело.
Суд назначил бывшей руководительнице ООО «Престиж-Консалтинг» и ООО «ПрофКонсалтинг» 4,6 лет тюрьмы общего режима и взыскал с нее 2,3 млн рублей для возмещения ущерба департаменту. Осужденная была взята под стражу в зале суда.
Второй подсудимой дали три года тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. С нее взыскали более 101 тыс. рублей для возмещения ущерба.
Кроме того, с двух осужденных по совместному эпизоду взыскано свыше 840 тыс. рублей в пользу департамента.
Суд сохранил арест на квартиру первой осужденной и пять таксоматов второй осужденной в целях обеспечения приговора в части гражданского иска.