В Тюменской областной думе обсудили вопросы здорового образа жизни

На мероприятии собрались представители власти региона, надзорные ведомства и врачи. Участники дискуссии отметили, что здоровье и долголетие только на 10% зависит от развития медицинских услуг населению. Большая часть влияния на самочувствие определяет экология, образ жизни и качество продуктов.