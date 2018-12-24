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В Тюменской областной думе обсудили вопросы здорового образа жизни

24 декабря 2018, 13:41
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В Тюменской областной думе прошла дискуссионная площадка по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний в период 2018-2025 годы. Организатором выступил ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины».

На мероприятии собрались представители власти региона, надзорные ведомства и врачи. Участники дискуссии отметили, что здоровье и долголетие только на 10% зависит от развития медицинских услуг населению. Большая часть влияния на самочувствие определяет экология, образ жизни и качество продуктов.

На данный момент РФ занимает 4-е место по количеству граждан страдающих ожирением. Ситуацию должна исправить пропаганда здорового образа жизни.

В свою очередь представитель департамента здравоохранения региона заметила, что медицинские учреждения Тюменской области ведут работу по повышению уровня оказания медпомощи.

В ходе дискуссии участники площадки предложили создать единый подход к организации работы с населением.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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