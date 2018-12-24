В Тюменской областной думе обсудили вопросы здорового образа жизни

На мероприятии собрались представители власти региона, надзорные ведомства и врачи. Участники дискуссии отметили, что здоровье и долголетие только на 10% зависит от развития медицинских услуг населению. Большая часть влияния на самочувствие определяет экология, образ жизни и качество продуктов.
На данный момент РФ занимает 4-е место по количеству граждан страдающих ожирением. Ситуацию должна исправить пропаганда здорового образа жизни.
В свою очередь представитель департамента здравоохранения региона заметила, что медицинские учреждения Тюменской области ведут работу по повышению уровня оказания медпомощи.
В ходе дискуссии участники площадки предложили создать единый подход к организации работы с населением.