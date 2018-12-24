Тюменская агрофирма «КРиММ» собрала 160 000 тонн сельхозкультур в 2018 году

По словам главы компании, в следующем году основной приоритет развития будет направлен в сторону торговых сетей и экспорта продукции в регионы РФ и страны СНГ. Он сообщил, что в настоящий момент времени крупным компаниям не обойтись без сотрудничества с гипермаркетами. В части экспорта в 2018 году организации «КРиММ» удалось наладить продажи в Узбекистане и Азербайджане.