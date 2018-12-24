nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин реорганизовал управление президента по обеспечению конституционных прав граждан

24 декабря 2018, 12:31
Фото: flickr.com
Владимир Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан Российской Федерации. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье 23 декабря.

Сообщается, что это решение принято в рамках совершенствования работы администрации главы государства. Отмечается, что бывшие представители управления будут решать вопросы миграционной политики.

На данный момент управление займётся подготовкой предложений в рамках решения вопросов гражданства в РФ, предоставления политического убежища, помилования.

До конца января 2019 года руководитель АП РФ должен утвердить структуру и штатное расписание управления и предупредить работников о возможном увольнении из АП.

20 декабря 2018 года президент отменил часть ограничений при получении политического убежища, которые действовали в стране последние 20 лет.

Материалы по теме
На 25-летии Конституции журналисты и блогеры обсудят эволюцию российских медиа
#Новости#Гражданство#Конституция#Россия#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25