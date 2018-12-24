Путин реорганизовал управление президента по обеспечению конституционных прав граждан

Сообщается, что это решение принято в рамках совершенствования работы администрации главы государства. Отмечается, что бывшие представители управления будут решать вопросы миграционной политики.
На данный момент управление займётся подготовкой предложений в рамках решения вопросов гражданства в РФ, предоставления политического убежища, помилования.
До конца января 2019 года руководитель АП РФ должен утвердить структуру и штатное расписание управления и предупредить работников о возможном увольнении из АП.
20 декабря 2018 года президент отменил часть ограничений при получении политического убежища, которые действовали в стране последние 20 лет.